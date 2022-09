Amnistie : Ce qu'en pense les pros Khalifa Sall

Le président de la République a fait part, mercredi, au ministre de la Justice de sa volonté de trouver des solutions pour que des responsables politiques puissent bénéficier d’une amnistie ou toute autre solution juridique qui pourrait leur permettre de retrouver l’éligibilité. La coalition Taxawu Sénégal de l’ancien député-maire de la ville de Dakar aurait préféré une révision de son procès. Mais pour le moment, il n’y a pas de décision après l’annonce de Macky Sall. La coalition va se réunir très bientôt, d’après Aminata Diallo, membre de Taxawu Sénégal dirigée par Khalifa Ababacar Sall. « On vient de recevoir l’information comme vous. Khalifa est au courant et certainement nous allons nous réunir pour en parler. Le mieux c’était d’obtenir la révision du procès. Mais on doit en discuter« , a-t-elle d’emblée réagi, sur Rfm. Selon Mme Diallo, la coalition Taxawu va se réunir et ses responsables vont prendre une décision. Mais, quoi qu’il en soit, poursuit-elle, c’était mieux de réviser son procès pour le laver de tout soupçon pour les générations futures parce que la caisse d’avance était utilisée comme ça. « Et cela, bien avant Khalifa« , a-t-elle ajouté. Et dire que Khalifa Ababacar Sall avait juste été arrêté pour l’empêcher de candidater. « Tout doit être clair maintenant. Et quelle que soit la décision finale qu’on va prendre, elle sera issue des discussions qu’on va avoir prochainement« , a conclu Aminata Diallo.