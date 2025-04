Amnistie 2021-2024 : Anta Babacar Ngom plaide pour une justice juste et transparente

Lors de la plénière sur le projet d’amnistie, Anta Babacar a lancé un appel solennel au ministre de la Justice, insistant sur la nécessité d’une justice équitable et non sélective. Elle a souligné que la vérité doit primer dans le traitement des événements politiques survenus entre 2021 et 2024. Cet appel s’inscrit dans le cadre de l'examen de la proposition de loi portant sur l’interprétation de la loi d’amnistie, une initiative qui suscite de vives réactions et qui soulève des interrogations sur la transparence et l’équité du processus judiciaire.