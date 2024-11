"Amadou Ba n'est pas un problème", "il va perdre son bureau de vote" : Mimi Touré tacle durement l'ancien Premier Ministre

Visiblement Aminata Touré n'a pas une haute estime des capacités politiques de son ex camarade de parti Amadou Ba. Soutien du Président Bassirou Diomaye Faye et de la liste Pastef pour les élections législatives du 17 novembre, Mme Touré estime que "quelqu’un comme Amadou Ba, ce n’est pas un grand problème". "Lui il n’est pas un politicien, a-t-elle raillé dans une déclaration. Il va être battu dans son propre bureau de vote, dans sa commune et dans son département. Je vous avais dit en octobre 2023 qu’il ne serait même pas au deuxième tour. Certains me disaient que j’étais excessive. Je le disais parce que je savais qu’il n’était pas un politicien mais aussi parce qu’il était trempé à fond dans les scandales du régime de Macky Sall. Les Sénégalais vont le remettre à sa place le 17 novembre". Arrivé deuxième lors des dernières élections présidentielles, Amadou Ba, tête de liste de la coalition Jamm Ak Njarin, est considéré comme l'un des principaux challengers du régime en place pour le scrutin du 17 novembre.