Amadou Ba : « Je reviendrai à midi vous donner une appréciation définitive »

Alors que le report de sa déclaration était confirmé à plus tard sans donner d’heure exacte, le candidat de Benno Bokk Yaakaar a effectué une entrée surprise au sein de la permanence de l’APR sise à Mermoz. Amadou Ba, tout de blanc vêtu sur la terrasse du premier étage, a lancé quelques mots à l’endroit de ses militants. « Je suis très attaché à la République et à l'État de droit », a-t-il déclaré. Il a aussi remercié les femmes et les hommes qui lui ont accordé leur soutien. « Je reviendrai ici, à midi pour vous donner une appréciation définitive. Respectons les lois de la République, respectons le jeu démocratique, respectons le verdict des urnes », martèle-t-il. Il ajoute : « je suis en train de travailler sur la vérité, à l’aube, je l’aurai ». Réponse ce mardi à midi.