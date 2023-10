Alpha Condé conteste le pouvoir de Doumbouya : Je reste le « président »

La Guinée fête ce lundi 02 octobre 2023, le 65ème anniversaire de son accession à l’indépendance. A la veille de cet évènement, Alpha Condé s’est adressé à ses compatriotes dans la peau d’un président. « Je m’adresse à vous en tant que président de la République, qui garde sa légitimité, parce que je n’ai pas accédé au pouvoir par la violence et mon pouvoir n’a pas été remis en cause par les urnes » a déclaré le Professeur, avant d’embrayer sur les « enjeux et les défis qui se posent » actuellement à son pays. Pour un « retour à l’ordre constitutionnel » « Aujourd’hui, au moment où la Guinée évolue en dehors des règles constitutionnelles, nous devons tous être conscients des enjeux et des défis qui se posent à notre nation. En premier lieu : le retour à l’ordre constitutionnel, le respect des libertés publiques, qui permet aux partis politiques, aux syndicats, à la société civile d’exercer librement leurs activités. Aux journalistes de travailler dans la liberté et la responsabilité sans peur de la pression politique, du chantage, de la connivence obligée ou violence subie » a déclaré Alpha Condé. Les Guinéens doivent également relever les défis liés à "la lutte contre la pauvreté, l’engagement en faveur des jeunes sans emplois et l’aide renforcée à l’autonomisation", estime l’ancien président, non sans inviter ses compatriotes à poursuivre le combat contre « l’inacceptable ». « Je voudrais adresser à chacun d’entre vous, un message vous invitant à ne pas accepter l’inacceptable. Il faut se battre pour défendre les vertus d’unité, de fraternité et de confiance, pour un retour de la Guinée dans le giron démocratique, afin que nos efforts, passés pour instaurer la démocratie ne soient pas dilapidés par des hommes sans projets de société » ,a-t-il convié. Le Professeur a pour finir, salué le courage de « ceux qui résistent à la tentation trop facile d’accepter une situation de non droit et d’injustice pour des raisons égoïstes et personnelles. Ceux qui ne renoncent pas aux valeurs cardinales de la dignité et de la loyauté en refusant de brûler ainsi ce qu’ils ont adoré hier ».