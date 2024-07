Alioune Tine : « je sais que Pape Alé a hérité de son prédécesseur une situation difficile et très compliquée à la Rts »

Le fondateur du Think-Thank Afrikajom Center dit savoir que Pape Alé Niang a hérité de l’ancien directeur général de la RTS Racine Talla une situation difficile et compliquée. « Pour avoir été le médiateur de la Rts, je sais que Pape Alé a hérité de son prédécesseur une situation difficile et très compliquée à la Rts », a écrit Alioune Tine. Le défenseur des droits de l’homme d’ajouter : « La raison, la lucidité et l’intérêt commun doivent prévaloir. » Le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, a déclaré avoir suspendu l’application de l’accord d’entreprise conclu le 29 mars dernier entre son prédécesseur et le Syndicat national des professionnels de l’audiovisuel public (SYNPAP), en attendant l’entrée en vigueur du décret censé l’encadrer. Des travailleurs de l’audiovisuel public membres du SYNPAP ont dénoncé la décision du nouveau patron de l’entreprise, lors d’un sit-in.