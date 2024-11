Alioune Tine « heureux » que Barth’ et Sonko aient désactivé le gatsa gatsa

Le fondateur du think-thank Afrikajom Center a exprimé, mardi, sa joie après qu’Ousmane Sonko et Barthelemy Dias « aient désactivé » le gatsa gatsa. « Suis heureux que les leaders Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz aient désactivé le gatsa gatsa, aient engagé la desescalade fait preuve de responsabilité, de sagesse, de modération et prêché pour la paix. Content de voir l’état agir concrètement, ça donne de l’espoir. Ça devrait servir de leçon aux insulteurs à la queue leu leu. L’impolitesse et les insultes à la sagesse et à l’intelligence, de même que la haine des élites ne servent ni leur leader ni leur pays« , a notamment écrit Alioune Tine