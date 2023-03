Alioune Tine : « Sonko a droit à son passeport pour des raisons humanitaires »

Le parti Pastef exige le passeport d’Ousmane Sonko pour son évacuation à l’extérieur. Et Alioune Tine pense que cette demande est bien justifiée. Je pense que c’est une question de bon sens et des raisons humanitaires. Le président doit mettre tous les moyens à la disposition de Sonko, d’aller se soigner et mieux faire face à la justice« , a affirmé Alioune Tine sur Sud Fm. Mieux, pour Alioune Tine, en évacuant Oumane Sonko, on rassure tout le monde, on apaise la tension. Cela permettra également d’y voir plus claire sur son état de santé, du supposé liquide qui lui aurait été versé.