Aliou Cissé : "Rien n'est fait, il faut garder notre humilité"

Aliou Cissé a déclaré en conférence de presse que son équipe doit continuer à garder son humilité malgré sa qualification pour les huitièmes de finale de la 2023, après la victoire devant le Cameroun (3-1). "Rien n'est fait, il faut garder notre humilité. C'est ce qu'il faut continuer à garder. En 2017, on avait gagné nos deux premiers matchs mais après on a été sorti par le Cameroun. Donc, gardons cette humilité", a dit le sélectionneur des Lions du Sénégal. Parlant du sérieux noté dans son groupe, Cissé s'explique : "Cette envie est une culture qu'on a installé depuis 8 ou 9 ans. Quand on arrive en équipe nationale, c'est de la détermination. On a vécu des moments difficiles, des échecs. Donc, on a appris de nos erreurs, il faut continuer comme ça, rester solidaire."