Algérie : Djamel Belmadi aurait annoncé sa démission à ses joueurs

L'Algérie a connu un véritable fiasco du côté de la CAN 2023, avec une élimination au premier tour suite à une défaite 1 but à 0 face à la Mauritanie hier soir lors de la dernière journée de la phase de groupes. Les Fennecs prennent la porte de la CAN dès le premier tour, comme en 2022, et il sera très difficile de rebondir après cette grosse désillusion. Mais alors que l'Algérie ne remportera pas de nouvelle CAN, il se trouve que Djamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs, aurait annoncé sa démission à ses joueurs après le coup de sifflet final. D'après les informations de Walid Acherchour, chroniqueur de l'After Foot sur RMC, le coach de 47 ans a annoncé sa démission aux joueurs peu après le coup de sifflet final. "Quand on va rentrer au bled, on verra. J'assume entièrement cette situation", a confié Belmadi en conférence de presse après cette défaite et cette élimination. Le sélectionneur des Fennecs a aussi parlé d'une potentielle fin de cycle pour l'Algérie et il aurait donc décidé de démissionner de son poste. Pour l'heure, il a bien fait comprendre qu'il ne va pas le dire aux médias, étant donné qu'il veut d'abord en parler avec des gens en interne, mais il semblerait bel et bien que cet énorme fiasco signe la fin de l'aventure de Belmadi avec l'Algérie. L'ancien milieu de terrain international pourrait donc rendre sa décision publique d'ici les prochains jours...