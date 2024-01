Algérie-Angola : trois Sénégalais au sifflet

L’Algérie affronte l’Angola ce lundi 15 janvier (20h GMT) à Bouaké, pour le compte de la première journée du groupe D où évoluent également la Mauritanie et le Burkina Faso. Ce match sera arbitré par trois Sénégalais. Djiby Sy a été désigné juge central, directeur de la partie. Il sera assisté de ses compatriotes Djibril Kamara et Noah Bangoura. Les Échos, qui donne l’information, indique que les Fennecs connaissent bien Djiby Sy. «L’arbitre sénégalais connu pour son impartialité et sa compétence, avait dirigé le match de l’Algérie remporté contre le Niger lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022», rappelle le journal.