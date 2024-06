Alassane Samba Diop : "Nous avons adressé à Ousmane Sonko plus de 16 demandes d’interviews. Il les a systématiquement déclinées"

Très en vue sur la scène médiatique, Ousmane Sonko accorde, cependant, très peu d'entretiens aux médias sénégalais. Ce que regrette le directeur général de la société Emedia invest, Alassane Samba Diop. "Depuis son émergence en politique, vers 2017, le groupe E-Média a adressé à Ousmane Sonko plus de seize (16) demandes d’interviews. Il les a systématiquement déclinées. Il a manifestement mis à l’écart la majorité des médias du pays, apparemment jugés par lui trop hostiles", dit-il lors d'un entretien avec Jeune Afrique. Selon le patron de presse, plusieurs médias sénégalais sont, semble-t-il, exclus de fait par le leader de Pastef. "Depuis le début de son ascension en politique, Ousmane Sonko a accordé très peu d’interviews aux médias sénégalais. Jusqu’ici, il en a choisi trois : la 2sTV, Sen TV et le groupe Wal Fadjri. Sachant que les interviews accordées aux deux premières télévisions citées se sont déroulées à l’époque où Pape Alé Niang officiait dans l’un puis dans l’autre. Avant même l’élection de Bassirou Diomaye Faye, on pouvait avoir l’impression d’une exclusion de fait de l’immense majorité des médias du pays au profit d’une infime minorité d’entre eux, seuls jugés dignes de recevoir Ousmane Sonko », a indiqué Alassane Samba Diop. Il ajoute : «Aux interviews, ce dernier a toujours préféré les points de presse, lors desquels il déclinait son discours avant de s’en aller. Sans questions de la part des journalistes".