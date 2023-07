Al-Hilal propose 300 millions d'euros pour Mbappé, le PSG prêt à accepter l'offre saoudienne (L'Equipe)

Au PSG, on s'estime prêt à parler avec tout le monde pour le cas de Kylian Mbappé. Ces derniers jours, avant même l'annonce de la mise à l'écart de l'attaquant ce vendredi, les dirigeants parisiens ont reçu une offre importante, 300 millions d'euros, de la part d'un club saoudien, Al-Hilal où joueront Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) et le Sénégalais Kalidou Koulibaly cette saison. Barcelone veut mettre des joueurs dans l'opération Mais aujourd'hui un rendez-vous téléphonique est prévu entre le PSG et le FC Barcelone pour discuter de l'intérêt des Espagnols pour l'attaquant français. Le Barça aimerait pouvoir mettre plusieurs joueurs dans la balance car il n'a pas les finances pour réaliser une telle opération. Chelsea, Manchester United, l'Inter Milan et Tottenham sont les autres clubs qui ont montré ces dernières semaines un intérêt pour Mbappé, au-delà bien sûr de l'intérêt connu du Real Madrid qui reste l'immense favori dans cette course au buteur tricolore.