Akon sur la Can 2023 : «Si on considère que nous sommes les champions en titre…»

Alioune Badara Thiam, plus connu sous son nom d’artiste Akon, s’est prononcé sur la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue en Côte d’Ivoire (13 janvier -11 février 2024), compétition dont il a été le chef d’orchestre de la cérémonie du tirage au sort, la semaine dernière. Dans un entretien avec « Cafonline », l’artiste d'origine sénégalaise pense que les « Lions » doivent rééditer le coup réalisé, il y a deux ans, au Cameroun. « Pensez-vous que le Sénégal, en tant que champion d’Afrique en titre, est le principal favori à sa succession ? ». A cette question, il répond : « Bien sûr, tout le monde espère gagner. Si l'on considère que nous sommes les champions d’Afrique en titre, je pense qu'il est grand temps de le refaire ». Ako rappelle, en outre, que « le Sénégal a toujours été une nation très liée au football et nous devons continuer à créer plus d'opportunités pour nous-mêmes ».