Afrique du Sud: des hommes armés tuent 8 personnes lors d'une fête d'anniversaire

Des hommes armés ont ouvert le feu dimanche sur un groupe de personnes qui célébraient un anniversaire dans un township en Afrique du Sud, faisant huit morts et trois blessés, a rapporté la police lundi. "Le propriétaire de la maison célébrait son anniversaire lorsque deux inconnus, armés, sont entrés" sur la propriété dimanche soir dans la ville portuaire de Gqeberha (sud), anciennement appelée Port Elizabeth, "et ont commencé à tirer sur les invités", a décrit la police dans un communiqué. Les hommes armés ont "tiré au hasard sur les invités", a déclaré la police, ajoutant que "huit personnes sont mortes tandis que trois autres luttent encore pour leur vie à l'hôpital". "Le propriétaire de la maison figure parmi les personnes décédées", a ajouté la même source. Le motif de l'attaque est encore inconnu. Nomthetheleli Mene, cheffe de la police de la province du Cap oriental, a condamné la tuerie, qu'elle a qualifiée de "mépris éhonté pour la vie humaine". Une enquête a été ouverte et une chasse à l'homme est en cours pour retrouver les auteurs de l'attaque, a fait savoir la police. Le ministre de la Police Bheki Cele, le chef de la police nationale Fannie Masemola et des experts criminels doivent se rendre sur les lieux de la fusillade lundi matin. Des fusillades se produisent de manière régulière en Afrique du Sud, pays qui affiche l'un des plus hauts taux d'homicides du monde, nourri par la violence des gangs et l'alcool. L'Afrique du Sud a connu en 2022 une série de fusillades qui ont fait près d'une vingtaine de morts dans des bars distincts des banlieues ouvrières de Johannesburg et de la ville de Pietermaritzburg (est).