Affaires François Mankabou et Didier Badji : Les familles réclament des réponses (Avocat)

Me Patrick Kabou, a récemment rencontré les familles de François Mankabou et Didier Badji, soulevant des questions cruciales sur ces affaires troublantes. À Dakar, Me Kabou s’est entretenu avec la famille de François Mankabou, profondément préoccupée par le déroulement des événements depuis son domicile jusqu’à son hospitalisation à l’hôpital Le Dantec, en passant par le Commissariat central. La famille cherche désespérément des réponses claires sur ce qui s’est réellement passé. « La famille de Didier Badji s’interroge sur le silence de la gendarmerie sur sa « disparition », sa famille,malgré les nombreux appels au pied de sa femme aujourd’hui décédée reste dans cette détresse », déclare Me Kabou. Selon Me Kabou, des réponses doivent être apportées à cette souffrance de ces familles : la justice.