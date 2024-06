Affaire du corps calciné trouvé à Tivaouane : deux autres suspects arrêtés

L'enquête sur le meurtre de Moustapha Dimé, un jeune conducteur de moto Jakarta retrouvé mort calciné dans un champ à Mbodjène, progresse rapidement. Suite à l'identification de la victime par sa famille, M.F. Sy, présumé meurtrier, a été arrêté par la police de Tivaouane et placé en garde à vue. Devant les enquêteurs, M.F. Sy a avoué avoir tué son ami Moustapha Dimé lors d'une bagarre survenue dans la nuit du dimanche 2 juin 2024. Il a également admis avoir agi seul. Cependant, les investigations menées par les hommes du Commissaire Diouf ont révélé l'implication d'autres complices grâce aux résultats des réquisitions des opérateurs de téléphonie. Les efforts des enquêteurs ont conduit à l'identification et à l'arrestation de deux autres individus impliqués dans l'affaire. Ces personnes auraient acheté la moto Jakarta, objet de la querelle qui a conduit au meurtre de Moustapha Dimé. Les présumés recéleurs ont été appréhendés à Nguékhokh avant d'être transférés au commissariat urbain de Tivaouane pour y être interrogés. À ce jour, trois individus sont en détention en lien avec cette affaire macabre. Les autorités continuent de démêler les circonstances entourant le crime et de rassembler les preuves nécessaires pour établir la culpabilité de chaque suspect. L'enquête est en cours.