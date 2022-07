Affaire de viols présumés : Le procès de Benjamin Mendy renvoyé au mois d’août…

Visé par dix chefs d'accusation pour viol, tentative de viol et agression sexuelle, Benjamin Mendy (international français), qui devait être jugé fin juillet, sera finalement jugé à partir du 10 août en Angleterre.

Selon Foot mercato, la décision de ce report a été prise après « des discussions entre les parties. »



Si l'ancien défenseur de Manchester City plaidera non coupable devant le tribunal de Chester, il n’en demeure pas moins que le champion du monde 2018 reste accusé de dix chefs d'accusation supposés commis à son domicile, au sud de Manchester, entre octobre 2018 et août 2021.