Affaire Sweet Beauty : La demande des avocats de Sonko à la chambre d’accusation

Renvoyé devant la Chambre criminelle dans l’affaire l’opposant à l’ex-masseuse Adji Sarr, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, n’a pas dit son dernier mot. Selon des informations de Libération, les avocats du maire de Ziguinchor ont fait appel à l’ordonnance de renvoi et de mise en accusation du Doyen des juges, Oumar Maham Diallo. Ainsi, la première manche de l’affaire présumée de viols et menaces de mort va se jouer devant la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar. Pour Mes Cheikh Koureyssi BA et Cie, l’objectif est d’annuler l’ordonnance du magistrat instructeur. La requête a été déposée dans ce sens depuis le lundi 23 janvier dernier, souffle le journal. Lequel ajoute que la Chambre d’accusation devra fixer une date pour se pencher sur la demande.