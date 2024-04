Affaire Senelec-Akilee : L’Ofnac livre les conclusions de son enquête

Revoilà l’affaire Senelec-Akilee ! Le contrat décennal d’un montant de 187 milliards F CFA , signé en février 2019 entre la Société nationale d’électricité et son partenaire pour l’installation de compteurs intelligents, est loin de connaître son épilogue. En effet, le dossier a été abordé dans son rapport d’enquête n°02/2023 rendu public, ce mardi. Les services de l’ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, ont conclu des faits d’« escroquerie et tentative d’escroquerie portant sur les deniers publics », de « détournement de deniers publics et complicité », de «comptable de fait et complicité », de « violation des dispositions du Code des marchés publics » et de « fraude fiscale ». Toutefois, il est précisé à la page 33 dudit rapport, que cette affaire n’est pas encore transmise au maître des poursuites. « A la différence des années précédentes, le présent rapport d’activités s’est gardé de publier les résumés des rapports d’enquête n’ayant pas fait l’objet d’une délibération définitive de la part de l’Assemblée de l’Ofnac », lit-on dans le document. Il est aussi rappelé que les membres de l’Ofnac ont, le 6 décembre 2023 dernier, estimé qu’aucun rapport d’enquête ne devra être publié dans le rapport d’activités annuel s’il n’a été préalablement l’objet d’une délibération définitive. En conséquence, poursuit-on, les résumés suivants concernent les affaires sur lesquelles l’Assemblée des membres a statué et pris une décision de transmission au procureur de la République ou de classement sans suite ». A ce titre, « les autres rapports d’enquête mentionnés dans le document et dont les extraits ne sont pas publiés dans la présente, sont en instance d’examen par l’Assemblée des membres », selon le président de l’organe. Dans le cadre de son enquête, pas mal de responsables de la Senelec ont été auditionnés par l’Ofnac. Pour rappel, le syndicat des cadres de la Senelec avait saisi les autorités des corps de contrôle de l’État (Cour des comptes, Ige, Ofnac et Armp) les invitant à envoyer une mission à la Direction générale de ladite société nationale en vue d’enquêter, en plus du contrat entre Senelec Sa et Akilee Sa, sur les autres contrats signés à l’époque avec Excelec, Nsic, Blf, Edf-in, Sonam, Amsa. L’opposition avait dénoncé ce contrat « attribué sans appel d’offres », alors même que la Senelec est actionnaire à 34 % d’Akilee. Ce qui constitue selon les opposants un «délit d’initié ».