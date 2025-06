Affaire Ousmane Sonko–Mame Mbaye Niang : la Cour suprême relance le dossier

L’affaire de diffamation entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang, née des déclarations de l’actuel Premier ministre affirmant détenir un rapport compromettant de l’Inspection générale des finances (IGF) sur la gestion du programme Prodac, connaîtra un nouveau développement.



Dans son édition de ce samedi 21 juin, L'Observateur annonce que la Cour suprême doit examiner, le 1er juillet, le rabat d'arrêt introduit par les avocats de Ousmane Sonko. Ce recours fait suite à la décision de la Chambre pénale de la haute juridiction, qui avait confirmé la condamnation de leur client à six mois de prison avec sursis et au paiement de 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à Mame Mbaye Niang.

À l’époque, Ousmane Sonko, chef de file du parti Pastef, avait vu sa candidature à la présidentielle de 2024 invalidée à la suite de cette condamnation. Il avait alors désigné Bassirou Diomaye Faye - aujourd’hui président de la République - comme candidat de la coalition « Diomaye Président », rappelle la même source.



Rabat d'arrêt et enjeux des plaidoiries



Le quotidien du Groupe futurs médias croit savoir que le 1er juillet prochain, la Cour suprême rouvrira le dossier pour entendre les plaidoiries relatives au rabat d'arrêt. Les avocats de Sonko avaient, à l’époque, soulevé une exception d'inconstitutionnalité, demandant que la Cour se dessaisisse au profit du Conseil constitutionnel. Ils avaient aussi sollicité l’annulation de l’arrêt de la Cour d’appel du 8 mai, évoquant plusieurs vices de procédure, notamment l’absence de citation à comparaître.



Bien que l’Avocat général se fût prononcé pour une cassation, le juge avait maintenu la condamnation de Sonko et rejeté l’exception d’inconstitutionnalité. Selon les dernières informations, Mame Mbaye Niang ne sera pas présent à cette audience, étant à l’étranger depuis l’arrivée au pouvoir de Pastef, avance L'Observateur.