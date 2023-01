Affaire Nit Doff : « On ne met pas en prison un artiste pour ses prises de position politique », (Alioune Tine)

Dans un tweet, mardi, le fondateur du Think-Thank Afrikajom Center a indiqué qu’on ne met pas en prison un artiste pour ses prises de position politique. Une réaction suite à la détention de Nit Doff. Alioune Tine appelle le ministre de la culture et le conseiller culturel à être l’avocat du rappeur. « On ne met pas en prison un artiste pour ses prises de position politique. Le nom de l’artiste lui-même, Nit Dof, il est dans l’inversion sémantique. Le ministre de la culture et le conseiller culturel devraient être les avocats pour libérer l’artiste « , a notamment tweeté le droit-de-l’hommiste.