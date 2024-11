Affaire Aziz Dabala : Nabou Leye bénéficie d’une liberté provisoire

Nabou Lèye, danseuse et actrice sénégalaise, bien connue pour son rôle de Soukèye dans la série « Emprises », a obtenu une liberté provisoire. Cette décision, rapportée par WalfNet, fait suite à la demande déposée par ses avocats le 21 octobre dernier, et qui a été acceptée par la justice. Soupçonnée de complicité dans le meurtre d’Abdoul Aziz Ba, alias Aziz « Dabala », et de son ami Waly, Nabou Lèye demeure sous contrôle judiciaire. Elle doit respecter les conditions imposées en attendant un éventuel procès.