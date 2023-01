Accidents de la route : «On doit interdire ces concerts de casseroles dans le pays» (Jaraaf Youssou Ndoye)

Depuis quelques jours, le Sénégal est frappé par des tragiques sur les routes. Après l'accident de la circulation survenu à Kaffrine et ayant causé 41 morts, un autre s’en est suivi à Sakal, lundi matin, faisant état de 22 morts et des blessés. De l’avis du Jaraaf de Ouakam, Youssou Ndoye, ces accidents sont liés aux concerts de casseroles organisés par Yewwi Askan Wi. «Les djinns ont une part de responsabilité dans ces drames routiers. On doit interdire ces concerts de casseroles dans le pays. Dans le passé, c’était interdit de taper sur les bols», a affirmé Youssou Ndoye. Ainsi, il invite la population à un retour aux valeurs ancestrales pour calmer les esprits.