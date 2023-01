Accident de Sakal : Malick Gakou dénonce "l'indiscipline sur nos routes" et pointe "l'inefficacité" des mesures de l'État

Le président du Grand parti, Malick Gakou se joint aux réactions d'indignation après le nouveau drame de la route qui a coûté la vie à 19 personnes ce matin à Sakal dans la région de Louga. Dans une note reçue, le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 déplore ce drame, dénonce "l'indiscipline caractérisée sur nos routes" et appelle l'État à ses responsabilités. « Je viens d’apprendre encore une autre triste nouvelle, un autre accident routier survenu aux environs de 5 h du matin à Sakal vers Saint-Louis faisant état de 19 morts et des blessés graves. Je suis particulièrement affecté par ce tragique accident. La répétition de ces accidents est la résultante de l'inefficacité des actions entreprises, en matière de contrôle technique des véhicules de transport, par le gouvernement du Président Macky Sall et de l'indiscipline caractérisée sur nos routes. Nous engageons la responsabilité totale et entière du Président de la République pour prendre les dispositions idoines afin de freiner cette spirale macabre. J’adresse mes condoléances attristées au peuple sénégalais et aux familles des victimes. Je témoigne tout mon soutien aux familles des blessés ».