Accident à Ndangalma : Le ministère des Transports dresse le bilan et annonce une enquête

Le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens est revenu, dans un communiqué, sur le tragique accident de la route qui s'est produit sur la RN3, à hauteur du village de Ndiama Fall, dans la commune de Ndangalma du département de Bambey, le lundi 9 septembre, aux environs de 5 h 30. Une violente collision est survenue entre un camion transportant des granulats et un bus de transport en commun. D'après les premières constatations, le bus, qui transportait des passagers et des bonbonnes de gaz, a effectué un dépassement dangereux à vive allure. Le bilan humain est lourd : 16 personnes décédées et 36 blessées, parmi lesquelles 24 sont dans un état grave. Le ministre et une équipe composée du directeur général des Transports terrestres, du directeur général de l'ANASER et des services régionaux se sont rendus sur les lieux de l'accident ainsi qu'au district sanitaire de Khombole et à l'hôpital régional de Thiès afin d'apporter leur soutien aux blessés. Au nom du président de la République Bassirou Diomaye Faye et du chef du gouvernement, le ministre a exprimé ses sincères condoléances aux familles et aux proches des morts. Il adresse également ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Il a annoncé l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités et appliquer les sanctions nécessaires. À l'approche du Gamou, le ministre tient à rappeler à tous les conducteurs et usagers de la route l'importance de respecter rigoureusement le Code de la route afin d'assurer la sécurité des citoyens.