Abus de confiance : Lat Diop envoie le DG de GFC en prison

Le directeur général de Guédiawaye football club (GFC), Ibrahima Dieng, a été placé sous mandat de dépôt, ce mercredi. Il est poursuivi pour abus de confiance.



Le mis en cause a été arrêté samedi dernier à la suite de la plainte du président de GFC, Lat Diop, par ailleurs directeur général de la Lonase.



Il est reproché à Ibrahima Dieng d’avoir encaissé le fruit du transfert à Aris Limassol (Chypre) de Mamadou Séne, soit 275 000 dollars (environ 165 millions F CFA) en espèces, et d’avoir effectué des dépenses sur ce montant sans l’autorisation des instances habilitées du club et sans produire les pièces justificatives.