Abdoulaye Saydou Sow : « Nous allons continuer le combat politique dans l’opposition… »

Abdoulaye Sow et Cie disent accepter la défaite, mais qu’ils vont continuer le combat politique dans l’opposition avec l’Apr. Une réaction qui intervient suite à leur défaite face à Bassirou Diomaye Faye qui a remporté l’élection présidentielle au premier tour. Le ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène publique a, par la même occasion, souhaité beaucoup de chance au nouveau président. « Le Sénégal est un pays de paix et de prières. Je rends hommage au président Macky Sall. Nos comités électoraux ont fait de leur mieux. Je félicite tout le monde et les partis alliés de Benno Bokk Yaakar. Il faut comprendre la démocratie et la république. Nous acceptons donc la défaite. Je félicite la coordinatrice de la coalition Diomaye, Sinna Amadou Gaye et Baye Cheikh Guèye, les principaux responsables du camp vainqueur. Nous allons continuer le combat politique dans l’opposition avec l’Alliance pour la république« , a-t-il prévenu. Pour sa part, Abdoulaye Willane repris par Dakarmatin, impute leur défaite aux querelles au sein de Benno Bokk Yaakar : « J’ai déjà dit et redit que je resterai au PS jusqu’à ma mort. Je suis disposé à travailler avec le reste des alliés de Benno pour continuer le combat« .