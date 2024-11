Abdoul Mbaye: « Sonko défie le Président qui appelait à une campagne apaisée »

L’ancien premier ministre Abdoul Mbaye accuse Ousmane Sonko d’inciter à la violence contre Barthélémy Dias et ses partisans, en défiant ainsi l’appel du Président de la République à une campagne apaisée. Il reproche également au leader du Pastef son manque de respect pour les forces de l’ordre et critique son attitude envers le peuple, soulignant que ce dernier a déjà payé des pertes humaines importantes. « En appelant à la violence contre Diaz et ses partisans, @SonkoOfficiel défie le PR qui appelait à une campagne apaisée, également les forces de l’ordre qu’il n’a jamais respectées. Aussi un Peuple qui lui a assez donné de morts pendant qu’il simulait son martyr », a écrit Abdoul Mbaye sur sa page X.