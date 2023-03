Abdoul Mbaye : « Macky Sall a réussi à mettre hors-jeu ses potentiels adversaires par décision de justice, donc…»

Beaucoup d’observateurs accusent le Président de la République, Macky Sall de vouloir éliminer un candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Ce, à travers les procédures judiciaires intentées à l’encontre du leader de Pastef/Les patriotes. Loin de présumer un tel fait, le président de l’Alliance pour la citoyenneté et la Travail (ACT) s’est contenté de déclarer: «Macky Sall a réussi mettre hors-jeu ses potentiels adversaires par décision de justice ». Toutefois, Abdoul Mbaye regrette ce qui s’est passé, ce matin , à la Cité Keur Gorgui. Sur Rfm, il estime que le peuple n’a pas plus confiance en la justice. Toute demandant au Chef de l’Etat, Macky Sall qu’il accuse d’en être le responsable de se ressaisir. «C’est très regrettable d’en arriver à cette situation. Je crois qu’il faut rappeler que les Sénégalais comment à douter de leur justice, de leur impartialité. Cela est la conséquence d’une série de procès anormaux qui ont été orientés vers des personnalités politiques. Il est inutile d’en arriver là », a pesté l’ancien Premier ministre sous ce régime. Par ailleurs, il a fait remarquer qu’Ousmane Sono bénéficie désormais d’une protection de ses droits particulièrement larges. «Il a plus de 15 avocats et il a la protection du peuple qui n’acceptera pas un jugement anormal », avertit-il