Abdoul Mbaye : « Le Sénégal est très mal parti… »

L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a porté un regard lucide sur les enjeux politique qui se profilent à l’horizon. Sur les colonnes du journal Observateur, le leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le travail (ACT) a indiqué que le Sénégal est très mal parti pour vivre cette nécessaire rupture. « Nous appelons à une large inter-coalition pour construire un contre-pouvoir et non une opposition politicienne. « Par ailleurs Abdoul Mbaye est d’avis que la justice n’a pas besoin de spectacle, que ce n’est pas du showbiz, renseigne la même source.