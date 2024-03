Abdoul Mbaye : "L'expression du peuple ne doit être ni trahie ni entravée"

Le suffrage est librement exprimé par le peuple sénégalais sans ambages. Il a manifesté son désir d’un avenir meilleur incarné par une nouvelle génération de femmes et d’hommes politiques, selon l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. "Cette forte demande d’un nouveau destin exprimée par une forte majorité de nos compatriotes dès le premier tour de l’élection présidentielle du 24 mars 2024 s’impose à tous. Elle ne doit être ni entravée ni trahie", a dit le président de l'ACT dans un communiqué rendu public. Avant de prier pour une gouvernance nouvelle porteuse d’espoir, notamment au profit de cette jeunesse qui la réclame au prix du sang versé lors de manifestations et de vies perdues en mer lorsqu’elle fuit sa terre natale". Sur le même volet, il ajoute : "Nos chaleureuses félicitations vont à la coalition DiomayePrésident pour cette victoire à n’en point douter historique." Elle confirme, dit-il,l’existence d’une démocratie sénégalaise qui, même malmenée et manipulée, réussit à trouver les ressorts idoines pour provoquer les indispensables réponses et alternances à la mal gouvernance. Non sans féliciter les organisateurs "d’un scrutin qui s’est déroulé dans le calme et sans aucun incident signalé, permettant à tous les citoyens qui le souhaitaient d’exprimer leur choix".