Abdou Mbow :«Macky a choisi Amadou Ba contre la volonté de nombreux… »

« Le président Macky Sall a choisi Amadou Ba contre la volonté de nombreux de ses partisans, y compris moi-même et d’autres personnes. Après une semaine, le choix d’Amadou Ba a été contesté, a informé le député, apportant ainsi une réponse à ceux qui affirment que le président n’a pas soutenu Amadou Ba. « Cela signifie que Amadou Ba a été soutenu par Macky Sall. ‘Wax deug fa yalla, président Diapalé nako’, avance-t-il. Il ajoute que malgré la polémique, Amadou Ba sait très bien que le président Macky Sall l’a soutenu tant en interne qu’en externe, notamment en termes de moyens logistiques et financiers. D’ailleurs, c’est ce qui lui a permis d’obtenir 1 million 600 mille voix. « Les gens doivent savoir que le BBY et l’Alliance pour la République (APR) ont fait ce qu’ils devaient faire pour soutenir Amadou Ba. Ce qui s’est réellement passé lors des élections, explique-t-il, c’est qu’il y a eu un réel besoin de changement. La preuve en est qu’il y a eu 17 candidats qui n’ont pas obtenu 10%. Comment expliquer cela ? »