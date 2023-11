Abass Fall : « Le parrainage de Bassirou Diomaye Faye ne signifie pas qu'on a éliminé Ousmane Sonko de la course »

La décision des leaders de l'ex-parti Pastef de désigner Bassirou Diomaye Faye comme plan B pour la Présidentielle à la place d'Ousmane Sonko continue de susciter de vives réactions. Sur Rfm, Abass Fall, membre de l'ex-Pastef, apporte un éclairage sur ce choix. « Je confirme que nous avons porté notre choix sur Bassirou Diomaye Faye pour être le plan B de Pastef. Mais cela n'exclut pas la candidature du président Ousmane Sonko. Je précise que Sonko est toujours en course. Nous avons pensé à un plan B, parce que le président Ousmane Sonko n'est pas toujours en circuit et depuis le début de la récupération des fiches de parrainages, nous avons étalé un plan. Aujourd'hui, nous sommes en phase de déroulement de notre plan. Celui-ci n'est qu'une étape parmi tant d'autres. Nous avons compris que le régime en place a comme but de nous retarder au niveau des parrainages et nous nous sommes levés avec nos plans pour leur faire comprendre qu'il n'est pas question », soutient-il. En ce qui concerne l'emprisonnement de Bassirou Diomaye Faye, Abass Fall explique : « C'est vrai qu'il est en prison, mais il n'est ni condamné ni jugé. Bassirou Diomaye Faye jouit de tous ses droits en ce moment. De plus, il polarise des avantages, parce qu'il fait partie des icônes du parti Pastef. Il a vécu et subi beaucoup de choses dans ce parti. C'est le moment pour nous de rendre hommage à ce jeune homme qui s'est sacrifié pour le parti. La preuve, actuellement, il se trouve en prison » depuis le mois d'avril pour outrage à magistrat dans l'affaire de diffamation qui opposait Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang.