AUJOURD’HUI: 28 juin 2008, Nelson Mandela est retiré de la liste noire américaine du terrorisme

En pleine période de guerre froide, les États-Unis qualifient de terroriste l’ANC, allié de leur principal ennemi. Ainsi Nelson Mandela et ses camarades de partis figurent-ils sur la liste noire américaine du terrorisme, et y demeureront jusqu’au 28 juin 2008. 15 ans après son élection à la tête du pays, Nelson Mandela a continué de figurer sur la liste noire américaine du terrorisme. Le nom de l’ex-leader du Congrès national africain (ANC) y était en bonne place depuis la présidence de Ronald Reagan. En pleine guerre froide, les États-Unis décide de considérer l’ANC comme une organisation communiste dont le but est de renverser le pouvoir pro-occidental sud-africain. Cette décision est dictée par le fait que l’ANC, lasse de faire preuve de non-violence, décida de recourir à la lutte armée en mettant sur place Umkhonto we Sizwe («le fer de lance de la nation»). Malgré son accession à la présidence de la république, son prix Nobel de la paix qu’il partage avec Frederik W. De Klerk, et les nombreuses questions liées à la pertinence de sa présence dans cette blacklist américaine, Nelson Mandela ne cessera d’être fiché comme terroriste que le 28 juin 2008 sous l’impulsion du président américain, Georges W. Bush. Il faut préciser que l’ANC en tant que parti a été retiré de la liste des organisations terroristes dès la prise de pouvoir de Nelson Mandela en 1994 et la fin de l’apartheid, mais les noms de ses membres de y étaient toujours consignés. Pour autant, cette situation n’empêchait pas le leader de l’ANC de pouvoir séjourner aux États-Unis où il a pu effectuer son premier déplacement officiel en tant que président de l’Afrique du Sud en octobre 1994. Pour cela, Nelson Mandela a dû bénéficier de l’autorisation du secrétaire d’État américain pour atterrir à Washington DC.