52 000 tonnes de riz détournées : Le procureur requiert le mandat de dépôt contre Ali Zaidan et Cie

Le procureur de la République vient de demander l’ouverture d’une information judiciaire dans l’affaire de détournement de 52 000 tonnes de riz, incriminant le directeur de la Sénégalaise Trading Company (STC), Ali Zaidan et Cie. Selon les informations de Seneweb, le chef de parquet a demandé le mandat de dépôt contre tous les mis en cause. Il enduite a confié le dossier au juge du 6e cabinet. La bande sera probablement inculpée demain. Ali Zaidan et ses complices ont été arrêtés par la Division des investigations criminelles (Dic). La quantité de riz détournée est estimée à 15 milliards F FCA.