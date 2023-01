4e édition du concours de mémorisation du Coran : 15 jeunes Sénégalais en compétition

Près de 15 jeunes Sénégalais ont été devant les membres du jury pour la dernière phase du concours de la fondation Mohammed VI des Oulémas africains de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran. Venus de différentes contrées du pays, ces jeunes devraient passer l'examen pour représenter le Sénégal à l'international. La dernière phase de présélection de ce concours a débuté ce weekend à Dakar. Cette compétition, qui a accueilli beaucoup de jeunes répartis dans les différentes écoles coraniques du Sénégal, se veut une vitrine pour l'excellence du Sénégal dans la mémorisation des paroles de Dieu, cela à travers l'initiative du Royaume du Maroc qui, depuis fort longtemps, a créé un espace d'échanges et de dialogue entre les pays musulmans. Ainsi, cet événement va permettre de dénicher ceux qui doivent représenter le Sénégal dans la compétition continentale qui se tiendra dans un pays choisi par les organisateurs du concours. Le jury est composé de professeurs agrégés et de professionnels du Coran. Cette compétition, dotée d'une forte envergure, va hisser la fondation Mohammed VI des oulémas africains/Section Sénégal très haut dans une dynamique de revalorisation des paroles de Dieu.