3e congrès ordinaire de l’AFP : Mbaye Dione, nouveau Secrétaire Général du parti

Après plusieurs mois de préparation, la nouvelle direction collégiale de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) a été installée ce samedi à l’issue du 3e congrès ordinaire. Le successeur de Moustapha Niass est désormais connu : il s’agit de Mbaye Dione, maire de Ngoudiane et député à l’Assemblée nationale.



La nouvelle présidente du Mouvement national des femmes progressistes (MOUNFEP) est Ndèye Maguette Lô. Les autres responsables nommés sont :



Secrétaire général adjoint chargé des relations extérieures et de la Diaspora : Alassane MBAYE

Secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation et de l'animation : Ndèye Oumou NDIAYE

Secrétaire général adjoint chargé des affaires culturelles : Chérif Hawa Aidara

Secrétaire général adjoint chargé des relations avec le mouvement des femmes : Elhadj MANGANE

Secrétaire général adjoint chargé des relations avec les jeunes : Pape Alassane MBAYE

Secrétaire général adjoint chargé de la décentralisation : Abibatou Diallo

Coordonnateur du Comité chargé des stratégies politiques : Bouna Mohamed SECK

Le député Mbaye Dione a été le premier responsable national des jeunes du parti lors du premier congrès ordinaire en 2003, avant de diriger la jeunesse du mouvement jusqu’en 2008. Militant à la base depuis 2009, il a été président de la communauté rurale de Ngoudiane et, entre 2011 et 2012, il a été le responsable régional du parti à Thiès et membre du bureau politique