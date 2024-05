31 ans après la mort de Me Babacar Seye, sa famille réclame toujours justice

Ce mercredi 15 mai, le Sénégal se rappelle la mort de maître Babacar Seye. Le vice-président du conseil constitutionnel avait été abattu un 15 mai 1993 au lendemain des élections législatives. 31 ans après cet assassinat, sa famille dit avoir espoir avec le changement de régime que justice sera faite. Sur RFM, Abdy Seye estime que le nouveau gouvernement devrait mettre la lumière sur l'affaire Me Babacar Seye "pas seulement pour sa famille mais pour tout le Sénégal car Me Babacar Seye était un travailleur de la justice". Pour rappel, une enquête avait été ouvert suite à l'assassinat du magistrat. Abdoulaye Wade, chef du Parti démocratique sénégalais, son directeur de campagne, Ousmane Ngom, le directeur de publication du journal du parti, Jean-Paul Dias, et son chef de protocole, Pape Samba Mboup, sont interpellés. Ils passeront trois jours en garde à vue avant d'être relâchés. Le commando meurtrier, composé de Clédor Sène, le chauffeur de la Peugeot noire, Ibrahima Diakhaté et Assane Diop, les deux tireurs, a quant à lui pris la fuite, direction la Gambie. Les trois hommes seront rattrapés quelques jours plus tard. Leur procès débute le lundi 26 septembre 1994 et le 30 septembre de la même année, la Cour d’assises de Dakar a condamné Amadou Clédor Sène à 20 ans de travaux forcés, Assane Diop et Pape Ibrahima Diakhaté à la peine de 18 ans de travaux forcés. Ces derniers seront libérés en janvier 2002. Et plus tard, le 7 janvier 2005, la loi Ezzan fut votée par l’Assemblée nationale du Sénégal pour les amnistier.