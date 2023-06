23 morts : « Macky Sall ne doit pas faire la sourde oreille », Fada Freddy

Pour Fada Freddy, le sentiment d’injustice que la population déclame est à l’origine de ces violentes manifestations. « Une population qui n’arrive pas à manger à sa faim et qui voit qu’il y a des gens qui roulent en 4×4 et qui n’ont pas les qualifications, qui se voient du jour au lendemain millionnaires sous leurs yeux. Une justice qui a l’air partiale avec les influences politiques, les arrestations arbitraires… », a dénoncé Fada Freddy. Le musiecien du groupe Daraji Family espère que le président de la République aura la sagesse d’arrêter ce qui se passe et le sang qui est en train de couler… parce que le Sénégal est la porte de l’Afrique, un point très important pour le sérénité. « Il est important que le président Macky Sall soit à l’écoute, qu’il ne fasse pas la sourde oreille, la population est en train de crier quelque chose, il se doit d’être attentif. Lui travaille pour la population, mais c’est pas la population qui travaille pour lui », a-t-il fait savoir.