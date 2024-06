1er baril de pétrole du champ Sangomar : L’invite de Mamoudou Ibra Kane aux autorités

Le Sénégal est devenu désormais un pays producteur de pétrole. Woodside Energy a annoncé hier (mardi) avoir obtenu le premier baril de pétrole du champ Sangomar, situé au large du Sénégal. Ainsi, le leader du mouvement « Demain c’est maintenant », Mamoudou Ibra Kane, invite les autorités à faire bon usage des ressources. « Bienvenue à notre pétrole (1er baril) et bientôt à notre gaz. Je félicite tous les Sénégalais et partenaires du Sénégal qui ont permis de transformer le rêve en réalité », a écrit Mamoudou Ibra Kane. Le journaliste reste optimiste et fait une invite aux autorités. « Relevons le défi de l’exploitation faisons bon usage des ressources« , a dit le leader du mouvement « Demain c’est maintenant »