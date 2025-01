Ziguinchor : 4 Jakarta-man placés sous mandat de dépôt

Depuis l’annonce de la campagne de régularisation des motos par les autorités de vive tentions ont éclaté dans plusieurs localités du pays. Les mardis et mercredi dernier, les conducteurs de moto Jakarta ont manifesté leurs désaccords à Diourbel, à Tambacounda, à Kaolack et à Ziguinchor. En effet, à Ziguinchor quatre conducteurs ont été arrêtés lors des heurts entre les forces de l’ordre et manifestants. Selon le journal Observateur il s’agit des sieurs A. Fall, A. Gniabaly, R. Mané, et A. Ba. En outre, les forces de l’ordre ont également immobilisé une cinquantaine de motos au commissariat urbain de Ziguinchor. Les mise en cause ont été placés sous mandat de dépôt, rapporte la même source.