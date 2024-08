Youssou Ndour : « L’Afrique que j’ai tant chantée est arrivée »

« Vous savez, il ne faut pas se leurrer, les États défendent leurs intérêts, et n'ont pas forcément d'amis. C'est à nous de défendre aussi les nôtres pour le bien de nos peuples. Et comme j'ai eu à le chanter, il y a une nouvelle Afrique [New Africa] avec des jeunes hommes et femmes qui entendent faire plus que leurs parents, et qui n'accepteront plus le diktat de qui que ce soit. » Dans un entretien repris par L’Observateur, le leader du Super Étoile va plus loin : « La nouvelle Afrique que j’ai tant chantée est arrivée » avec une « jeunesse conquérante ». Youssou Ndour se dit toutefois « meurtri dans sa chair » face à la persistance du phénomène de la migration irrégulière. « Je le dis et le répète partout, l'avenir c'est l'Afrique, Et je donne souvent aux jeunes l'exemple de ma vie. Je suis né, j'ai grandi, je vis et je me suis fait en Afrique. Je n'ai vraiment pas les mots pour matérialiser assez, tout ce que je ressens en voyant ces images. C'est très dur », regrette-t-il.