Yankhoba DIATARA, Ministre de l'Economie numérique et des télécommunications a reçue en audience une délégation d’Africa50 conduite par son Directeur Général, Mr Alain Ebobisse

La plateforme d'investissement Africa50 a été créée pour aider à combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique en facilitant le développement de projets en mobilisant des financements des secteurs public et privé.Lancée par les gouvernements africains et la Banque africaine de développement (BAD), cette institution panafricaine, dont le siège social se trouve au Maroc, a pour mandat d’investir et de mobiliser les investissements privés dans des projets structurants, à travers divers secteurs et infrastructures clés du continent, tels que l’énergie, le gaz naturel, les transports et les TICs.Cette audience a principalement porté sur les opportunités d’accroître les investissements d’Africa50 au Sénégal, notamment dans le secteur du numérique.A l'issue des discussions, un cadre d'échanges a été mis en place avec l'ambition de renforcer la chaine de valeur des investissements en termes d'infrastructures numériques au Sénégal conformément à la volonté du Chef de l'Etat Son Excellence M. Macky Sall, notamment dans le cadre de l'atteinte des objectifs de la stratégie Sénégal Numérique #SN2025.#AFRICA50#SN2025#INVESTISSEMENTS#NUMÉRIQUE