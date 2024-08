Voyage avorté de Diomaye Faye à Paris : Madiambal Diagne balance…

Ce 14 août, le Président Bassirou Diomaye Faye était annoncé à Paris, pour la commémoration du débarquement de Provence. Le successeur de Macky Sall n’a pas finalement fait le déplacement. Le journaliste Madiambal Diagne croit savoir la raison. « Le Sénégal sera représenté par le ministre le Général (Birame) Diop. On se doutait bien que la polémique déclenchée par le Pm Sonko ne lui laisserait pas le choix», a écrit le patron d’Avenir communication sur X (ex-twitter), repris par Bés bi. «Nous demandons au gouvernement français de revoir ses méthodes car les temps ont changé ! D’aucuns ont salué comme une grande avancée la décision des autorités françaises d’accorder leur reconnaissance à six des soldats africains froidement abattus en 1944 au camp de Thiaroye par l’armée française », avait fustigé le chef du gouvernement et leader du Pastef, parti au pouvoir. La France a-t-elle cédé sous la pression d’Ousmane Sonko ? Selon une source diplomatique citée par l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), la France a exprimé son intention de travailler à la reconnaissance de tous les tirailleurs sénégalais tués lors du massacre de Thiaroye en 1944.