Vol de carburant à grande échelle : un vaste réseau démantelé, 35 personnes arrêtées au dépôt de Senstock à Mbao

Un vaste réseau de vol de carburant, impliquant des employés, gardiens et chauffeurs, a été démantelé hier lundi par la Section de recherches de la gendarmerie. Ce trafic, qui sévissait depuis des années, a causé un manque à gagner de plusieurs dizaines de milliards de FCfa pour les sociétés pétrolières. Selon L’Observateur, l’opération a eu lieu au dépôt de Senstock à Mbao, où les gendarmes ont arrêté 35 personnes, dont des chauffeurs et des agents de Senstock. Le chef du réseau, surnommé «Lakhalmen», a également été appréhendé. Ce réseau ciblait plusieurs compagnies pétrolières comme Elton, Titan Oil, Star Energy, Jah Oil, Mk Excellence, Edk, Eydon, Ciel Oil, Clean Oil... Le modus operandi des trafiquants consistait à corrompre les agents chargés de la sécurité pour desserrer les vannes des citernes, permettant ainsi le vol de centaines de milliers de mètres cubes de carburant. Des acheteurs, notamment des camionneurs maliens, ont également été arrêtés. «Ce réseau ne date pas d'aujourd'hui. Et le manque à gagner est énorme. Des stations-service peuvent perdre entre 50 et 100 millions de FCfa par mois, à cause de cette mafia», confient des employés de Eydon. Et de préciser: «Des stations sont fermées à cause de ce vaste trafic. C'est le cas de la société Sdpp fermée pour des raisons fiscales, mais en réalité, à cause de ce trafic.» «Tout se passe à Senstock. Ses agents et des gardiens de Axess et Veritas ont été arrêtés par la gendarmerie», précise un agent de Jah Oil. Des chauffeurs particuliers et des camionneurs maliens placés en garde à vue Dans les éléments d'enquêtes détenus par les gendarmes, révèle L’Obs, des employés de Senstock, des gardiens de Axess et de Véritas ont été pris en flagrant délit de vol, avec la complicité des camionneurs des stations Edk, entre autres. Et Senstock, qui doit assurer la sécurité du dépôt, risque d'être poursuivie par les pétroliers pour défaut de surveillance. Des conducteurs qui avaient l'habitude de se ravitailler auprès des voleurs de carburant à Mbao, Yarakh, Rufisque...ont été pris dans les filets des gendarmes de la Section de recherches. Des chauffeurs particuliers, ainsi que des camionneurs maliens sont placés en garde à vue à la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane. De nombreuses personnes impliquées dans ce trafic sont dans le collimateur des pandores, rapporte le quotidien du Groupe Futurs Médias.