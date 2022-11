Vol de 800 millions F CFA : le gardien du député Farba Ngom reste en prison

La chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a rejeté la demande de liberté provisoire et d’annulation de la procédure introduite par l’avocat du gardien du député Farba Ngom. Pour rappel, D. Diaw est incarcéré depuis avril dernier, pour vol portant sur 800 millions F CFA. Le Soleil révèle que le juge du deuxième cabinet d’instruction l’avait de nouveau inculpé pour vol en réunion avec usage de moyen de locomotion, le 22 septembre dernier, après un réquisitoire supplétif du parquet. L’avocat du prévenu, Me Baba Diop, a réagi. La robe noire, estimant qu’il n’y a pas d’éléments nouveaux, a attaqué la mesure. Le conseil, qui soupçonne le juge d’avoir pris cette décision parce que le mandat de dépôt allait expirer le 14 octobre, a aussi brandi l’argument selon lequel son client n’a pas été entendu. La défense n’a pas obtenu gain de cause. D. Diaw est accusé d’avoir dérobé une valise remplie d’argent dans la chambre occupée par le fils du griot de Macky Sall.