Visite officielle : Bassirou Diomaye Faye attendu en Gambie ce samedi

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye prévoit une visite officielle en République de Gambie ce samedi 20 avril 2024, dans le but de renforcer les relations bilatérales et la coopération entre les deux nations. Cette visite sera marquée par une rencontre avec le Président Adama Barro, décrit dans le communiqué comme son « frère », afin de consolider les liens de « parenté » et de collaboration entre le Sénégal et la Gambie. Outre cette visite en Gambie, le Chef de l'État a également l'intention de rencontrer ses homologues des pays voisins ainsi que d'autres dirigeants de la sous-région. A noter que le 5e président de la République du Sénégal va effectuer sa première visite officielle ce jeudi 18 avril en Mauritanie.