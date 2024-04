RAPPORT OFNAC 2023 : Révélations hallucinantes sur la surfacturation des kits de dialyse

Il ne restait que ce rapport de 2023 pour l’Ofnac. Parmi les grands scandales, il y a celui de l’achat de kits de dialyse qui donne le tournis. Une dénonciation du porte-parole du Mouvement des insuffisants rénaux depuis 2019, sur des détournements et de la surfacturation des kits de dialyse. Hamidou Diallo est décédé au cours de l’enquête que menait le Département investigations (Dpi) de l’organe de lutte contre la fraude et la corruption. Mais c’est une affaire dont les écarts sur les prix des kits sont si énormes d’un fournisseur à un autre que les enquêteurs ont dû fouiner partout et auditionné du beau monde : la Directrice de la Pharmacie nationale d’Approvisionnement (PNA) de l’époque, le Directeur général de l’Agence de la Couverture Maladie universelle (ACMU) de l’époque, l’administrateur délégué de l’Institut Clinique de Perfectionnement (ICP), le Directeur administratif et financier (DAF) de la Clinique de la Madeleine, l’ancien chef du Service Néphrologie de l’hôpital Aristide le Dantec (1992 à 2019), un technicien supérieur en anesthésie à la retraite devenu Directeur général de la clinique ABC Hémodialyse et de la société Diminter, le chef du Service Néphrologie de l’hôpital Aristide le Dantec depuis 2019…. Complicité entre privé et agents publics »En guise d’exemple, il signale que la Clinique des Madeleines facture la séance à 250 000 FCFA, ABC à 90 000, ICP à 65 000 et le Centre d’Hémodialyse de Dakar (CDD) à 65 000 FCFA. Il ajoute que, malgré la gratuité dans le public, il arrive que l’héparine, une des composantes du kit, soit vendue à 7 500 FCFA au patient par certains agents indélicats des centres, sous prétexte que le kit est incomplet. »