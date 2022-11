Visite de chantier de députés : les précisions du directeur de l’hôpital Le Dantec

Des députés du groupe Libertés-Démocratie et Changement ont été éconduits hier, mercredi, alors qu’ils voulaient visiter le chantier de l’hôpital Aristide Le Dantec. «Nous n’avons pas accédé au chantier parce que, disent-ils, ils ne sont pas assez préparés pour nous mettre dans des conditions de sécurité», a expliqué leur président, Lamine Thiam, repris par Source A. Dans les colonnes de ce journal, le directeur de l’établissement de santé acquiesce. «Ils devaient planifier, suggère Dr Babacar Thiandoum. On ne peut pas entrer dans un chantier sans matériel de construction. Et s’ils se blessent ? En tant que techniciens, nous avons le droit et l’obligation de leur dire que vous n’êtes pas en sécurité de rentrer dans le chantier.» D’après Lamine Thiam, le directeur de Le Dantec leur a demandé de revenir «le temps qu’ils préparent les combinaisons, casquettes et autres bottes pour (leur) assurer la sécurité à l’intérieur».